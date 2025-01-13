Коваленко — о травме сына: «Надеемся, через два-три матча Николай вернется в состав «Сан-Хосе»

Известный хоккеист Андрей Коваленко в интервью «СЭ» прокомментировал состояние своего сына Николая Коваленко, который пропустил последние два матча «Сан-Хосе» из-за травмы.

— Николай пропустил последние матчи «Сан-Хосе» из-за травмы. Как его состояние?

— Ничего страшного, у него небольшое повреждение. Клуб все определит. Мы надеемся, что через два-три матча он вернется в состав.

В этом сезоне на счету 25-летнего Коваленко 40 матчей за «Колорадо» и «Сан-Хосе», в которых он набрал 14 (5+9) очков.