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Сегодня, 16:35

Коваленко — о травме сына: «Надеемся, через два-три матча Николай вернется в состав «Сан-Хосе»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Известный хоккеист Андрей Коваленко в интервью «СЭ» прокомментировал состояние своего сына Николая Коваленко, который пропустил последние два матча «Сан-Хосе» из-за травмы.

— Николай пропустил последние матчи «Сан-Хосе» из-за травмы. Как его состояние?

— Ничего страшного, у него небольшое повреждение. Клуб все определит. Мы надеемся, что через два-три матча он вернется в состав.

В этом сезоне на счету 25-летнего Коваленко 40 матчей за «Колорадо» и «Сан-Хосе», в которых он набрал 14 (5+9) очков.

Андрей Коваленко
Николай Коваленко
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
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