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Сегодня, 12:29

Потайчук: «Для Кузнецова пришло время сменить клуб»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер петербургского СКА и московского «Спартака» Андрей Потайчук высказался о будущем форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

«У любого спортсмена бывают спады. «Вашингтон» не попадает в плей-офф и для Кузнецова пришло время сменить клуб. Нужна перезагрузка. Он опытный хоккеист, у него безупречные данные и он еще вернется на свой прежний уровень. Дмитрия Орлова обменяли в «Бостон», и он не затерялся там, хотя больше россиян в составе нет. Конечно, хорошо, где есть русский костяк», — приводит слова Потайчука Legalbet.

В текущем сезоне 30-летний форвард сыграл за «Вашингтон» 76 матчей и набрал (12+42) очков.

Источник: https://legalbet.ru/news/potajchuk-dlya-kuznetcova-prishlo-vremya-smenit-klub/
Евгений Кузнецов (хоккей)
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