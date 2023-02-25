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Сегодня, 07:24

Андрей Свечников набрал 260-е очко в НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Андрей Свечников.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал две голевых передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:0).

После этой игры на счету форварда 260 (110+150) очков в 340 играх в лиге. Свечников сравнялся по этому показателю с защитником Дмитрием Мироновым и делит с ним 48-е место в списке лучших бомбардиров среди россиян в истории НХЛ.

Свечников был выбран «Каролиной» под 2-м номером драфта НХЛ-2018, он выступает в лиге с 2018 года. В сезоне-2022/23 он набрал 51 (21+30) очко в 57 матчах.

Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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