Андрей Свечников набрал 260-е очко в НХЛ

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал две голевых передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:0).

После этой игры на счету форварда 260 (110+150) очков в 340 играх в лиге. Свечников сравнялся по этому показателю с защитником Дмитрием Мироновым и делит с ним 48-е место в списке лучших бомбардиров среди россиян в истории НХЛ.

Свечников был выбран «Каролиной» под 2-м номером драфта НХЛ-2018, он выступает в лиге с 2018 года. В сезоне-2022/23 он набрал 51 (21+30) очко в 57 матчах.