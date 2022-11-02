Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 20:20

Андрей Свечников признан лучшим хоккеистом НХЛ в октябре по версии The Athletic

Иван Торопцев
Корреспондент
Андрей Свечников.
Фото ХК «Каролина»
Telegram Новости

Издание The Athletic признало нападающего «Каролины» Андрея Свечникова лучшим хоккеистом НХЛ по итогам октября.

В минувшем месяце 22-летний россиянин набрал 9 (7+2) очков в 8 матчах.

Свечников делит третье место в списке лучших снайперов сезона-2022/23 в НХЛ с Кириллом Капризовым и Габриэлем Виларди, у всех троих хоккеистов по 8 шайб.

Второй звездой месяца по версии издания стал форвард «Нью-Джерси» Йеспер Братт, на счету которого 15 (4+11) очков в 9 матчах в октябре. Третья звезда месяца — защитник «Баффало» Расмус Далин, который набрал 9 (5+4) очков в 8 играх.

Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
3
4
Читайте также
Один послал Фуркада, второй замешан в обысках у Логинова. Украинский биатлон ищет нового босса
Как изменилась фигуристка Трусова: от стеснительной девчонки до дерзкой бестии с рыжим хвостом
СМИ назвали запрет Сунака на фрекинг подарком Путину
Медведев назвал задержанных в Уфе за теракты студентов отморозками
Зеленский заявил о намерении поехать в Крым и желании увидеть море
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Быков оценил шансы Мичкова стать первым номером драфта НХЛ

Каспарайтис о Свечникове: «Это большой лидер, но сравнивать его с Овечкиным трудно»