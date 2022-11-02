Андрей Свечников признан лучшим хоккеистом НХЛ в октябре по версии The Athletic

Издание The Athletic признало нападающего «Каролины» Андрея Свечникова лучшим хоккеистом НХЛ по итогам октября.

В минувшем месяце 22-летний россиянин набрал 9 (7+2) очков в 8 матчах.

Свечников делит третье место в списке лучших снайперов сезона-2022/23 в НХЛ с Кириллом Капризовым и Габриэлем Виларди, у всех троих хоккеистов по 8 шайб.

Второй звездой месяца по версии издания стал форвард «Нью-Джерси» Йеспер Братт, на счету которого 15 (4+11) очков в 9 матчах в октябре. Третья звезда месяца — защитник «Баффало» Расмус Далин, который набрал 9 (5+4) очков в 8 играх.