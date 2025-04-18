Василевский провел 6 сухих матчей и одержал 38 побед: итоговая статистика сезона НХЛ-2024/25

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский одержал 38 побед в регулярном чемпионате НХЛ в сезоне-2024/25.

30-летний россиянин провел 63 матча, в которых отбил 92,1 процента бросков и пропустил в среднем 2,18 шайбы за игру. В 6 матчах Василевский оставил свои ворота в неприкосновенности. По этому показателю в лиге он разделил второе место с Игорем Шестеркиным из «Рейнджерс».

Всего за карьеру в НХЛ на счету Василевского 540 игр, в которых он одержал 331 победу. Он отбил 91,7 процента бросков и пропустил в среднем 2,52 шайбы за игру, 40 матчей голкипер отыграл на ноль.

В первом раунде плей-офф НХЛ «Тампа» сыграет с «Флоридой».