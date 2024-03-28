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НХЛ

28 марта, 07:10

Василевский: «Тампа» охотится за местом в плей-офф. Нужно продолжать стараться»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский прокомментировал победу над «Бостоном» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Голкипер отразил 23 из 24 бросков по воротам и сделал голевую передачу.

«Я думаю, что мы были последовательны все 60 минут, это было похоже на матч плей-офф. Я чувствую, что мы растем вместе как команда. "Тампа" охотится за местом в плей-офф, и, если мы выиграли несколько последних матчей, это не значит, что мы уже там. Просто нужно продолжать давить и стараться», — приводит слова Василевского сайт НХЛ.

«Тампа» набрала 87 очков в 72 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. 31 марта команда сыграет с «Айлендерс».

Источник: Сайт НХЛ
Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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