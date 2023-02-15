Жена Малкина выразила соболезнования в связи со смертью отца Овечкина

Анна Кастерова, жена хоккеиста «Питтсбурга» Евгения Малкина, выразила соболезнования в связи со смертью Михаила Овечкина, отца нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Михаил Овечкин, добрая и светлая память! Наши глубокие соболезнования Александру и его семье», — написала Кастерова в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что 71-летний Овечкин-старший был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы. По ходу обследования врачи выявили у отца спортсмена злокачественное новообразование и перевели его в профильную больницу.

14 февраля Александр Овечкин временно покинул расположение «Вашингтона».