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НХЛ

Сегодня, 07:50

Худобин стал 12-м вратарем из России, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Это новый рекорд

Ана Горшкова
Корреспондент
Антон Худобин.
Фото USA Today Sports
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Российский голкипер «Чикаго» Антон Худобин стал 12-м российским вратарем, сыгравшим в этом сезоне НХЛ.

36-летний вратарь 24 марта сыграл матч против «Вашингтона» (1:6). Он стал 12-м российским вратарем, выходившим на лед в текущем сезоне НХЛ.

В сезоне-2022/23 хотя бы один матч также провели Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Илья Сорокин, Семен Варламов (оба — «Айлендерс»), Александр Георгиев («Колорадо»), Андрей Василевский («Тампа»), Сергей Бобровский («Флорида»), Петр Кочетков («Каролина»), Илья Самсонов («Торонто»), Даниил Тарасов («Коламбус»), Ярослав Аскаров («Нэшвилл») и Иван Просветов («Аризона»).

Таким образом, был установлен новый рекорд по числу российских вратарей, сыгравших в одном сезоне НХЛ. Прошлое достижение было 11 вратарей, которое было установлено в сезоне-2020/21 и повторен в сезоне-2021/22.

Источник: НХЛ
Александр Георгиев
Андрей Василевский (хоккей)
Антон Худобин
Даниил Тарасов (Коламбус)
Игорь Шестеркин
Илья Самсонов
Илья Сорокин
Семен Варламов
Сергей Бобровский
Ярослав Аскаров
НХЛ
ХК Чикаго Блэкхокс
Иван Просветов
Петр Кочетков
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