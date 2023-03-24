Худобин стал 12-м вратарем из России, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Это новый рекорд

Российский голкипер «Чикаго» Антон Худобин стал 12-м российским вратарем, сыгравшим в этом сезоне НХЛ.

36-летний вратарь 24 марта сыграл матч против «Вашингтона» (1:6). Он стал 12-м российским вратарем, выходившим на лед в текущем сезоне НХЛ.

В сезоне-2022/23 хотя бы один матч также провели Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Илья Сорокин, Семен Варламов (оба — «Айлендерс»), Александр Георгиев («Колорадо»), Андрей Василевский («Тампа»), Сергей Бобровский («Флорида»), Петр Кочетков («Каролина»), Илья Самсонов («Торонто»), Даниил Тарасов («Коламбус»), Ярослав Аскаров («Нэшвилл») и Иван Просветов («Аризона»).

Таким образом, был установлен новый рекорд по числу российских вратарей, сыгравших в одном сезоне НХЛ. Прошлое достижение было 11 вратарей, которое было установлено в сезоне-2020/21 и повторен в сезоне-2021/22.