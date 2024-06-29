Силаев: «Нью-Джерси» — хорошее место. Цель клуба — победа в Кубке Стэнли"

Российский защитник Антон Силаев поделился эмоциями после драфта НХЛ-2024.

18-летний хоккеист был выбран «Нью-Джерси» под 10-м номером.

«Мне очень сильно помогли партнеры по команде и тренер Игорь Ларионов. Меня очень сильно поддержала семья. Ежедневный тяжелый труд помог мне стать лучше.

«Нью-Джерси» — хорошее место. У «Девилз» классная команда и игроки — с амбициями. Перед клубом стоит только одна цель — победа в Кубке Стэнли», — цитирует хоккеиста пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Силаев провел 63 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 11 (3+8) очков. В Кубке Гагарина он сделал 2 голевые передачи в 5 матчах.