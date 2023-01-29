Арбитр не дал Георгиеву принять участие в потасовке игроков «Колорадо» и «Сент-Луиса»

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«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Сент-Луис» (4:2).
Во втором периоде произошла потасовка игроков возле ворот гостей. В стычке принял участие вратарь «блюзменов» Джордан Биннингтон. Голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев подъехал к середине площадки, но арбитр показал ему вернуться в свои ворота и не разрешил приближаться к драке.
По итогам потасовки по две минуты штрафа получили, в том числе, игроки «Сент-Луиса» Алексей Торопченко и Никита Александров.
Georgiev was ready and waiting. ? pic.twitter.com/jxHHBc3cR6— Sportsnet (@Sportsnet) January 28, 2023