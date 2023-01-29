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НХЛ

Сегодня, 02:15

Арбитр не дал Георгиеву принять участие в потасовке игроков «Колорадо» и «Сент-Луиса»

Сергей Разин
корреспондент
Александр Георгиев.
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«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Сент-Луис» (4:2).

Во втором периоде произошла потасовка игроков возле ворот гостей. В стычке принял участие вратарь «блюзменов» Джордан Биннингтон. Голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев подъехал к середине площадки, но арбитр показал ему вернуться в свои ворота и не разрешил приближаться к драке.

По итогам потасовки по две минуты штрафа получили, в том числе, игроки «Сент-Луиса» Алексей Торопченко и Никита Александров.

Александр Георгиев
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сент-Луис Блюз
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