Арбитры не дали состояться драке вратарей в матче «Анахайм» — «Лос-Анджелес»

Арбитры не дали состояться драке вратарей в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Лос-Анджелесом» (3:6).

В концовке второго периода на льду произошла массовая потасовка с участием игроков обеих команд. Позже к ней присоединился вратарь «Кингз» Финикс Копли, после того как получил неожиданный удар в лицо.

Голкипер «Дакс» Джон Гибсон в это время стал бить клюшкой по льду, чем привлек внимание Копли, который тут же устремился к нему. Однако арбитры быстро удалили Копли со льда.