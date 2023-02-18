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НХЛ

Сегодня, 07:57

Арбитры не дали состояться драке вратарей в матче «Анахайм» — «Лос-Анджелес»

Руслан Минаев
Джон Гибсон.
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Арбитры не дали состояться драке вратарей в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Лос-Анджелесом» (3:6).

В концовке второго периода на льду произошла массовая потасовка с участием игроков обеих команд. Позже к ней присоединился вратарь «Кингз» Финикс Копли, после того как получил неожиданный удар в лицо.

Голкипер «Дакс» Джон Гибсон в это время стал бить клюшкой по льду, чем привлек внимание Копли, который тут же устремился к нему. Однако арбитры быстро удалили Копли со льда.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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