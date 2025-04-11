Арена «Вашингтона» овациями встретила Овечкина перед матчем с «Каролиной»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Каролину».

Перед игрой болельщики овациями встретили выход на лед форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина. Столичный клуб провел торженственную церемонию в честь 39-летнего россиянина. В мероприятии также приняли участие мама Овечкина, супруга и его сыновья.

В воскресенье, 6 апреля, Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата лиги против «Айлендерс» (1:4). Эта шайба стала для него 895-й в карьере. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд НХЛ.

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