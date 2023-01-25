Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:47

«Анахайм» на выезде выиграл у «Аризоны»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Аризона» проиграла «Анахайму» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

Российский защитник «Дакс» Дмитрий Куликов сыграл почти 20 минут и отметился двумя бросками по воротам соперника при показателе полезности «+2».

«Аризона» занимает 14-е место в Западной конференции (35 очков), а «Анахайм» — последнее (33 очка).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Анахайм» — 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

Голы: Ватрано — 8 (Терри), 17:38 — 0:1. Терри — 13 (Фаулер, Менья), 23:34 — 0:2. Фаулер — 6 (бол., Терри, Зеграс), 24:19 — 0:3. Фаулер — 7 (Шаттенкирк, Ватрано), 43:02 — 0:4. Хейтон — 6, 50:44 — 1:4. Шмальц — 8 (бол., Хейтон, Чикран), 54:34 — 2:4. Хенрик — 17 (п.в., Сильферберг), 56:39 — 2:5.

Вратари: Ингрэм (56:28 — 56:39) — Столарз.

Штраф: 27 — 18.

Броски: 39 (12+11+16) — 43 (16+16+11).

Наши: — - Куликов (19.54/1/+2).

25 января. Глендейл. Gila River Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Аризона Койотс
0
Читайте также
В Госдуме обсудят рекламу пива на фасадах стадионов и в трансляциях спорта
Роналду потребует от бывшего клуба 19,6 миллиона евро. Похоже, эти деньги он должен был получить незаконно
Лукашенко: Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении
AT: требования Зеленского к США о поставках оружия свидетельствуют о панике Киева
Модели «Москвич 5» и «Москвич 6» появятся в течение 2023 года
Джонсон резко изменил свое мнение по вступлению Украины в НАТО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Вашингтон» потерпел поражение от «Колорадо». Овечкин забросил одну шайбу

НХЛ: «Ванкувер» против «Чикаго» и другие результаты матчей 25 января