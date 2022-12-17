Дубль Келлера принес «Аризоне» победу над «Айлендерс»

«Аризона» дома обыграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

В составе «Койотс» забивали Шейн Гостисбехер, Клэйтон Келлер (дубль), Ник Бьюгстад и Тревис Бойд.

У «Нью-Йорка» шайбы на счету Себастьяна Ахо, Мэттью Барзала, Ноа Добсона и Энтони Бовилье.

«Аризона» набрала 24 очка и занимает 14-е место на Западе. У «Айлендерс» — 35 очков и 8-е место Востока.

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«Аризона» — «Айлендерс» — 5:4 (1:2, 2:1, 2:1)

Голы: Ахо — 3 (Нельсон, Бэйли), 1:41 — 0:1. Барзал — 4 (Сало, Вальстрем), 13:33 — 0:2. Гостисбеер — 7, 19:16 — 1:2. Келлер — 11 (Шмальц, Хейтон), 28:55 — 2:2. Бьюгстад — 7 (Браун, Маччелли), 29:09 — 3:2. Добсон — 10, 37:45 — 3:3. Бойд — 3 (Чикран, Шмальц), 42:08 — 4:3. Келлер — 12 (Шмальц, Чикран), 54:49 — 5:3. Бовилье — 6 (Вальстрем, Барзал), 58:21 — 5:4.

Вратари: Веймелка — Сорокин.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 29 (11+13+5) — 34 (11+7+16).

Наши: — - Романов (20.45/0/-3).

17 декабря. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.