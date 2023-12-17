«Аризона» дома обыграла «Баффало»

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Баффало» со счетом 2:0.

Отличились Клэйтон Келлер и Лиэм О'Брайан.

После этого матча «Аризона» 32 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Баффало» с 29 очками — на 14-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Баффало» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Келлер — 10 (Керфут), 35:12 — 1:0. О`Брайен — 3 (Кули), 49:36 — 2:0.

Вратари: Веймелка — Луукконен (56:49).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 22 (9+7+6) — 28 (9+11+8).

Наши: — .

17 декабря. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.