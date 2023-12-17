«Аризона» дома обыграла «Баффало»

Сегодня, 07:21
«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Баффало» со счетом 2:0.
Отличились Клэйтон Келлер и Лиэм О'Брайан.
После этого матча «Аризона» 32 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Баффало» с 29 очками — на 14-й строчке «Востока».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Баффало» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Келлер — 10 (Керфут), 35:12 — 1:0. О`Брайен — 3 (Кули), 49:36 — 2:0.
Вратари: Веймелка — Луукконен (56:49).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 22 (9+7+6) — 28 (9+11+8).
Наши: — .
17 декабря. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.