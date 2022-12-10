Гол Крауса за 14 секунд до конца принес «Аризоне» победу над «Бостоном»

«Аризона» дома обыграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

В составе «Койотс» шайбами отметились Джош Браун, Лоусон Краус (дубль) и Ник Шмальц. У «Брюинз» забивали Дэвид Пастрнак, Чарли Койл и Ник Фолиньо.

«Аризона» набрала 20 очков и занимает 14-е место в Западной конференции. «Бостон» лидирует на Востоке с 43 очками.

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«Аризона» — «Бостон» — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Голы: Браун — 3 (Маччелли, Крауз), 0:23 — 1:0. Пастрняк — 19 (бол., Макэвой), 4:52 — 1:1. Койл — 7 (Дебраск), 27:48 — 1:2. Крауз — 11 (Гостисбеер, Чикран), 30:40 — 2:2. Шмальц — 4 (Келлер, Гостисбеер), 40:53 — 3:2. Фолиньо — 5 (бол., Крейчи, Линдхольм), 54:31 — 3:3. Крауз — 12 (Маччелли), 59:46 — 4:3.

Вратари: Веймелка — Суэймен.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 16 (6+6+4) — 46 (15+23+8).

Наши: — - -.

10 декабря. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.