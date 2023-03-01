«Аризона» одержала победу над «Чикаго»

Сегодня, 07:41
«Аризона» выиграла у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 4:1. «Блэкхокс» потерпели второе поражение подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Чикаго» — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Голы: Бойд — 9, 10:07 — 1:0. Хейтон — 9 (Шмальц, Келлер), 18:37 — 2:0. Макбэйн — 8 (Стэчер, Маччелли), 35:32 — 3:0. Шмальц — 18 (Келлер, Гостисбеер), 48:39 — 4:0. Атанасиу — 14 (Филлипс), 58:31 — 4:1.
Вратари: Веймелка — Стэлок.
Штраф: 9 — 7.
Броски: 33 (13+14+6) — 24 (8+8+8).
1 марта. Темпе. Mullett Arena.