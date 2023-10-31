«Аризона» разгромила «Чикаго», у Майкла Карконе хет-трик

«Аризона» дома с крупным счетом обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:1.

За «Койотс» хет-трик оформил Майкл Карконе, дубль на счету Джека Макбэйна, еще по голу забили Джош Браун, Шон Дурзи и Лайам О`Брайен. На счету Карконе еще одна голевая передача, у Макбэйна — две.

У «Блэкхокс» отличился Коннор Бедард.

«Аризона» набрала 8 очков и занимает девятое место в турнирной таблице «Запада». «Чикаго» находится на 13-й строчке (6 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Чикаго» — 8:1 (3:1, 4:0, 1:0)

Голы: Бедард — 4 (Корчински, Джонс), 0:28 — 0:1. Карконе — 2 (Кули, Дурзи), 2:23 — 1:1. Браун — 1 (Макбэйн, Керфут), 13:53 — 2:1. Карконе — 3 (бол., Крауз, Бьюгстад), 15:55 — 3:1. Карконе — 4 (Бойд), 25:00 — 4:1. Макбэйн — 3 (Керфут, О`Брайен), 26:38 — 5:1. Дурзи — 4 (Карконе, Бойд), 31:18 — 6:1. О`Брайен — 1 (Макбэйн, Маччелли), 35:26 — 7:1. Макбэйн — 4 (Керфут), 50:37 — 8:1.

Вратари: Ингрэм — Содерблум (Мразек, 35:26).

Штраф: 16 — 20.

Броски: 34 (11+15+8) — 32 (11+9+12).

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31 октября. Глендейл