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Сегодня, 07:38

3 очка Бенна помогли «Далласу» разгромить «Аризону»

Руслан Минаев
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«Даллас» на выезде разгромил «Аризону в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

В составе гостей забивали Денис Гурьянов, Уайатт Джонстон, Тай Делландреа, Джейсон Робертсон, Джейми Бенн и Яни Хаканпаа.

У хозяев шайбы на счету Юсо Валимяки и Лоусона Крауза.

«Даллас» набрал 15 очков и занимает второе место в Западной конференции.

У «Аризоны» 7 очков и 13-е место.

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НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Даллас» — 2:7 (0:4, 0:1, 2:2)

Голы: Гурьянов — 1 (Марчмент, Сегин), 1:27 — 0:1. Джонстон — 4, 3:54 — 0:2. Делландреа — 1 (Миллер, Хейсканен), 11:18 — 0:3. Робертсон — 6 (Павелски, Хинтц), 18:30 — 0:4. Робертсон — 7 (бол., Бенн, Хинтц), 35:14 — 0:5. Бенн — 1, 40:27 — 0:6. Вялимяки — 1 (Маччелли, Бьюгстад), 45:07 — 1:6. Крауз — 5 (Маччелли), 49:06 — 2:6. Хаканпяя — 2 (Бенн, Линделл), 55:45 — 2:7.

Вратари: Ингрэм (Веймелка, 11:18) — Уэджвуд.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 30 (5+13+12) — 36 (12+14+10).

Наши: — - Гурьянов (16.02/4/+1).

4 ноября. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.

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