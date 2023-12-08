Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:39

«Филадельфия» на выезде обыграла «Аризону»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Аризона» на своем льду проиграла «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Флайерз» одержали третью победу подряд.

«Филадельфия» набрала 30 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Аризона» идет на 7-й строчке в Западной конференции — 28 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Филадельфия» — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Голы: Конекны — 13 (Кутюрье), 10:11 — 0:1. Фараби — 9 (Аткинсон, Йорк), 13:18 — 0:2. Крауз — 10 (Маччелли, Зукер), 17:33 — 1:2. Конекны — 14 (мен., Лотон, Силер), 24:38 — 1:3. Йорк — 4 (Санхейм, Делорье), 41:47 — 1:4.

Вратари: Ингрэм — Харт.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 26 (7+7+12) — 26 (8+8+10).

Наши: — - Замула (19.03/2/0).

8 декабря. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Филадельфия Флайерз
0
Читайте также
«Зачем возвращаться на «весну-осень»? Матч ЦСКА стоило сдвинуть на весну». Газзаев — о снегопаде, «Зените» и Абаскале
Бельгийский журналист назвал возможные причины трагедии, случившейся с Шумахером
Бойцы ВС РФ успешно отразили две атаки ВСУ в районе Клещеевки
Овечкин стал первым в истории российским игроком с 1500 очками в НХЛ
СК назвал причину экстренной посадки самолета в Новосибирске
УФСБ России по ДНР задержало гендиректора концерна «Железные дороги Донбасса»
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Айлендерс» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: видеообзор матча НХЛ