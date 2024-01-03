«Флорида» переиграла «Аризону». Бобровский сделал 21 сэйв

«Флорида» на выезде обыграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата НЗЛ — 4:1.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 21 из 22 бросков по своим воротам.

«Флорида» с 48 очками идет на 3-й строчке в Восточной конференции. «Аризона» рвсполагается на 8-й строчке — 40 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Флорида» — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Голы: Верхэге — 19, 10:46 — 0:1. Керфут — 5 (мен., Крауз), 43:17 — 1:1. Райнхарт — 24 (бол., Барков, Верхэге), 47:56 — 1:2. Ткачак — 6, 48:38 — 1:3. Форслинг — 5 (п.в.), 57:39 — 1:4.

Вратари: Веймелка (57:23 — 57:39) — Бобровский.

Штраф: 40 — 23.

Броски: 22 (15+3+4) — 38 (14+9+15).

Наши: — - Куликов (13.28/2/+1).

3 января. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.