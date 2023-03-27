«Колорадо» обыграл «Аризону», у Ничушкина гол и победный буллит

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Аризону» со счетом 4:3.

В составе «Эвеланш» отличились Микко Рантанен, Боуэн Байрам и Валерий Ничушкин, который также стал автором победного буллита. Вратарь Александр Георгиев отразил 27 бросков. У «Койотс» шайбы на счету Матиаса Маччелли, Кристиана Фишера и Клэйтона Келли.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Колорадо» — 3:4 Б (0:0, 0:2, 3:1, 0:0, 0:1)

Голы: Рантанен — 48, 29:30 — 0:1. Байрам — 8 (О`Коннор, Кольяно), 30:46 — 0:2. Маччелли — 8 (Макбэйн), 50:37 — 1:2. Фишер — 12 (Кессельринг), 51:36 — 2:2. Ничушкин — 15 (бол., Рантанен, Тэйвз), 53:11 — 2:3. Келлер — 36 (Вялимяки, Шмальц), 55:28 — 3:3.

Победный буллит: Ничушкин.

Вратари: Ингрэм — Георгиев.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (5+9+15+1) — 31 (5+18+6+2).

Наши: — - Ничушкин (24.13/4/0).

26 марта. Темпе. Mullett Arena.