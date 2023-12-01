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НХЛ

Сегодня, 07:47

«Аризона» в овертайме обыграла «Колорадо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Аризона» в овертайме выиграла у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Койотс» одержали третью победу подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Колорадо» — 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Макар — 7 (бол., Рантанен, Ничушкин), 19:31 — 0:1. Бойд — 2 (О`Брайен, Мозер), 23:03 — 1:1. Вуд — 4 (Джонс, Колтон), 24:44 — 1:2. Шмальц — 6 (бол., Керфут, Келлер), 36:22 — 2:2. Карконе — 10 (Стэчер), 41:08 — 3:2. Маккиннон — 8 (бол., Макар, Рантанен), 51:04 — 3:3. Бьюгстад — 5, 64:39 — 4:3.

Вратари: Ингрэм — Георгиев.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 33 (10+12+3+8) — 31 (12+8+10+1).

Наши: — - Ничушкин (25.00/3/-1).

1 декабря. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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