«Аризона»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

Основная информация о клубе «Аризона Койотис» в регулярном чемпионате НХЛ.

Полное название: «Аризона Койотис»

Город: Глендейл, США

Год основания: 1972

Главный тренер: Андре Туриньи

Капитан: вакантно

Домашняя арена (вместимость): Маллетт-арена (на 4600)

Конференция: Западная

Дивизион: Центральный

" Аризона " : достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

В сезоне-2022/2023 «Койоты» по итогам регулярного чемпионата НХЛ заняли предпоследнее, седьмое место в Центральном дивизионе и не вышли в плей-офф.

«Аризона»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Аризона» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в субботу, 14 октября: клуб сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях против «Нью-Джерси» на арене «Prudential Center». Начало — в 02.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Койотис» на выезде сыграют с «Эдмонтон» в четверг, 18 апреля (начало — 05.00 мск).

«Аризона»: календарь матчей в октябре 2023

14 октября, суббота. 02:00. «Нью-Джерси» — «Аризона»

17 октября, вторник. 02:00. «Рейнджерс» — «Аризона»

18 октября, среда. 02:30. «Айлендерс» — «Аризона»

20 октября, пятница. 03:00. «Сент-Луис» — «Аризона»

21 октября, суббота. 23:00. «Аризона» — «Анахайм»

25 октября, среда. 05:30. «Лос-Анджелес» — «Аризона»

28 октября, суббота. 05:00. «Аризона» — «Лос-Анджелес»

31 октября, вторник. 05:00. «Аризона» — «Чикаго»

Календарь матчей «Аризоны» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Аризоны»

В июле 2021 года главным тренером «Койотис» был назначен Андре Туриньи. До перехода в НХЛ больше 15 лет работал в Главной юниорской лиге Квебека, а также тренировал в лиге Онтарио. Специалис также т был главным тренером молодежки сборной Канады, и помог ей занять первое место на ЧМ-2020. Также Туриньи работал в тренерском штабе Жерара Галлана на ЧМ-2021, где национальная команда забрала золотые медали.

Российские хоккеисты «Аризоны»

Иван Просветов (вратарь) — выступает. за «Тусон Роудраннерз» в Американской хоккейной лиге (АХЛ) на правах перспективного игрока «Аризона Койотс».

«Аризона»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».