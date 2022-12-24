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НХЛ

Сегодня, 08:28

«Аризона» обыграла «Лос-Анджелес» в серии буллитов

Виталий Косик
Корреспондент
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«Аризона» по буллитам обыграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

В составе хозяев забитой шайбой отметился Ник Шмальц. За «Кингз» отличился Алекс Иафалло.

В серии буллитов победную шайбу забросил нападающий «Койотов» Ник Бьюгстад.

«Аризона» занимает 14-е место в турнирной таблице западной конференции НХЛ, набрав 25 очков за 31 матч. «Лос-Анджелес» занимает 4-ю строчку с 43 очками за 36 игр.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Лос-Анджелес» — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Шмальц — 6 (бол., Келлер, Гостисбеер), 9:45 — 1:0. Иафалло — 4 (бол., Дурзи, Дано), 31:54 — 1:1.

Победный буллит: Бьюгстад.

Вратари: Веймелка — Куик.

Штраф: 8 — 16.

Броски: 24 (11+4+5+4) — 27 (5+15+5+2).

24 декабря. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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