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Сегодня, 07:16

«Миннесота» без Капризова проиграла «Аризоне» в овертайме

Мария Гусева
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«Миннесота» на выезде проиграла «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ.

В основное время в составе «Уайлд» шайбы забросили Матс Цуккарелло, Райан Ривз, Мэттью Болди и Коннор Девар.

За «Койотс» дублем отметился Барретт Хэйтон, еще по голу забили Бретт Ритчи и Клэйтон Келлер.

Автором победной шайбы в овертайме стал Клэйтон Келлер.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов пропустил матч из-за травмы.

«Аризона» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 59 очков. «Миннесота» располагается на 4-й строчке — 84 очка.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат «Аризона» — «Миннесота» — 5:4 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Хейтон — 12 (Вялимяки, Ритчи), 1:28 — 1:0. Зуккарелло — 22 (Миддлтон, Сперджен), 5:32 — 1:1. Хейтон — 13 (бол., Ритчи, Бойд), 12:00 — 2:1. Ривз — 2 (Шоу, Девар), 18:35 — 2:2. Болди — 19 (Клингберг), 21:50 — 2:3. Девар — 6 (Шоу, Ривз), 34:59 — 2:4. Ритчи — 8 (Келлер, Седерстрем), 38:48 — 3:4. Келлер — 28 (Макбэйн, Хейтон), 52:06 — 4:4. Келлер — 29 (Хейтон), 64:09 — 5:4.

Вратари: Веймелка — Густавссон.

Штраф: 28 — 24.

Броски: 23 (8+6+6+3) — 34 (14+12+7+1).

Наши: — - -.

13 марта. Темпе. Mullett Arena.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Миннесота Уайлд
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