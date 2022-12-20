«Монреаль» в овертайме обыграл «Аризону»

«Монреаль» в овертайме обыграл «Аризону» (3:1 ОТ) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отметились Коул Кофилд, Кристиан Дворак и Майк Хоффман. У «Аризоны» шайбы забросили Ник Шмальц и Маттиас Маччелли.

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«Аризона» — «Монреаль» — 2:3 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Кофилд — 19 (Андерсон, Гуле), 20:49 — 0:1. Шмальц — 5 (Келлер), 21:24 — 1:1. Дворак — 7 (Джекай, Дадонов), 24:27 — 1:2. Маччелли — 3 (Крауз, Чикран), 27:23 — 2:2. Хоффман — 7 (Дак, Эдмундсон), 61:08 — 2:3.

Вратари: Веймелка — Монтембо.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 39 (17+16+6+0) — 26 (5+12+7+2).

Наши: — - Дадонов (15.02/2/0).

20 декабря. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.