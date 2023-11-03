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НХЛ

Сегодня, 07:45

«Аризона» обыграла «Монреаль»

Сергей Разин
корреспондент
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«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Монреаль» со счетом 3:2.

В составе «Койотс» дубль оформил Ник Шмальц, еще один гол забил Лоусон Крауз. У «Канадиенс» отличились Шон Манахэн и Брендан Галлахер.

После этого матча «Аризона» с 11 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Монреаль» с 12 очками — на седьмой строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Монреаль» — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Шмальц — 3 (буллит), 6:17 — 1:0. Монахэн — 6 (Галлахер), 7:13 — 1:1. Крауз — 3 (Маччелли, Бьюгстад), 39:21 — 2:1. Галлахер — 3 (Пирсон, Ньюхук), 42:59 — 2:2. Шмальц — 4 (бол., Кули, Келлер), 46:07 — 3:2.

Вратари: Ингрэм — Аллен.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 36 (8+19+9) — 32 (12+10+10).

Наши: — .

3 ноября. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.

НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Монреаль Канадиенс
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