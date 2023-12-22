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НХЛ

Сегодня, 09:09

«Аризона» на выезде обыграла «Сан-Хосе»

Сергей Разин
корреспондент
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«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла на выезде «Сан-Хосе» со счетом 5:2.

В составе «Койотс» отличились Майкл Кесселринг, Клэйтон Келлер, Александр Керфут, Ник Шмальц и Лоусон Крауз. У «Шаркс» шайбы забросили Энтони Даклер и Филип Задина.

После этого матча «Аризона» с 36 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 21 очком — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Аризона» — 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

Голы: Кессельринг — 3 (Келлер), 24:58 — 0:1. Дюклер — 7 (Зеттерлунд), 26:20 — 1:1. Келлер — 12 (Керфут, Дурзи), 28:30 — 1:2. Керфут — 3 (Шмальц, Дурзи), 32:56 — 1:3. Задина — 4 (Ферраро, Эклунд), 40:26 — 2:3. Шмальц — 10 (бол., Керфут, Келлер), 47:45 — 2:4. Крауз — 13 (Маччелли, Бьюгстад), 52:50 — 2:5.

Вратари: Блэквуд — Веймелка.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 31 (12+8+11) — 29 (7+8+14).

Наши: Охотюк (16.23/0/-2) — -.

22 декабря. Сан-Хосе. SAP Center. 17 435 зрителей.

НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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