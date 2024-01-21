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НХЛ

Сегодня, 01:47

«Аризона» обыграла «Нэшвилл»

Сергей Разин
корреспондент
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«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нэшвилл» со счетом 3:2.

В составе «Койотс» дубль оформил Клейтон Келлер, еще один гол забил Майкл Каркон. У «Предаторз» шайбы забросили Роман Йоси и Томас Новак.

После этого матча «Аризона» с 47 очком занимает девятое место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 51 очком — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Нэшвилл» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Келлер — 18 (Гюнтер, Дурзи), 9:52 — 1:0. Келлер — 19 (Маччелли), 21:20 — 2:0. Йоси — 9 (бол., Нюквист, Сиссонс), 23:42 — 2:1. Карконе — 15 (Макбэйн, Дурзи), 29:50 — 3:1. Новак — 8 (Форсберг), 58:42 — 3:2.

Вратари: Ингрэм — Сарос (56:40 — 58:44, 59:00 — 59:02, 59:05).

Штраф: 12 — 4.

Броски: 26 (6+11+9) — 33 (12+13+8).

Наши: — - Гурьянов (12.03/2/0), Тренин (13.28/1/0).

20 января. Темпе. Mullett Arena.

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