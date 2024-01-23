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НХЛ

Сегодня, 07:43

«Питтсбург» уступил «Аризоне», у Малкина результативный пас

Сергей Разин
корреспондент
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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Аризоне» со счетом 2:5.

В составе «Пингвинз» Ларс Эллер и Сидни Кросби, у Евгения Малкина результативный пас. У «Койотс» шайбы забросили Джейсон Закер, Юусо Вялимяки, Александр Керфут, Лоусон Крауз и Ник Бьюгстад.

После этого матча «Питтсбург» с 48 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Аризона» с 49 очками — на девятой строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Питтсбург» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Голы: Зукер — 7 (Кули, Браун), 2:23 — 1:0. Эллер — 8 (Жозеф), 24:50 — 1:1. Вялимяки — 1 (Келлер, Маччелли), 31:04 — 2:1. Кросби — 27 (Карлссон, Малкин), 36:30 — 2:2. Керфут — 7 (Зукер), 38:01 — 3:2. Крауз — 17 (бол., п.в.), 44:10 — 4:2. Бьюгстад — 10 (О`Брайен, Макбэйн), 47:04 — 5:2.

Вратари: Ингрэм — Джерри (43:45 — 44:10).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (10+8+8) — 27 (9+9+9).

Наши: — - Малкин (18.05/3/0).

23 января. Темпе. Mullett Arena. 5600 зрителей.

НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Питтсбург Пингвинз
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