«Аризона» продлила контракт с главным тренером Туриньи

«Аризона» продлила контракт с главным тренером команды Андре Туриньи, сообщает пресс-служба НХЛ.

Срок нового соглашения с 49-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2026/27.

Туриньи возглавляет «Аризону» с 2021 года. В сезоне-2022/23 НХЛ клуб из города Темпе занял 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 70 очков в 82 играх.

Ранее канадский специалист работал помощником тренера в таких командах, как «Оттава» и «Колорадо».