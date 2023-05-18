«Аризона» проведет еще один сезон в НХЛ на арене студенческой команды

«Аризона» проведет еще один сезон на арене студенческой команды Университета Аризоны, сообщает пресс-служба клуба.

В заявлении «Койотис» отмечается, что команда уже начала работу с властями округа Темпе (штат Аризона) по определению нового места строительства стадиона команды.

Изначально городской совет Темпе одобрил проект постройки арены и развлекательного комплекса общей стоимостью 2,3 миллиарда долларов, но затем жители пригорода выступили против строительства стадиона.

«Аризона» выступает на арене Университета Аризоны с сезона-2022/23. Вместимость стадиона составляет 5 тысяч человек.