Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:35

Три очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Аризоной»

Сергей Разин
корреспондент
31 октября. «Аризона» — «Рейнджерс» (2:3).
Фото USA Today Sports
Telegram Новости

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Аризону» со счетом 3:2.

В составе гостей 3 (1+2) очка набрал Артемий Панарин, еще по шайбе забросили Алекс Лафренье и Мика Зибанежад, вратарь Игорь Шестеркин отразил 18 бросков.

После этого матча «Рейнджерс» с 12 очками занимают третье место в Восточной конференции, «Аризона» с 5 очками — на 15-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Рейнджерс» — 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Голы: Лафренье — 2 (Панарин, Миллер), 21:31 — 0:1. Крауз — 3 (бол., Гюнтер, Маччелли), 26:45 — 1:1. Бьюгстад — 1 (Келлер, Гюнтер), 31:27 — 2:1. Панарин — 5 (Фокс), 38:07 — 2:2. Зибанежад — 6 (бол., Крайдер, Панарин), 52:56 — 2:3.

Вратари: Ингрэм (59:09) — Шестеркин.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 20 (7+10+3) — 39 (15+12+12).

Наши: — - Панарин (19.57/1/+1).

31 октября. Глендейл. Gila River Arena. 4600 зрителей.

НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
1
20
Читайте также
Овечкин обогнал великого Эспозито. Но в этой гонке он только 72-й
Овечкин отметился голом в победном матче «Вашингтона» с «Нэшвиллом»
В НАТО призвали Россию вернуться к зерновой сделке
Первым заметивший дрон в Севастополе матрос представлен к госнаграде
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Миннесота» в серии буллитов обыграла «Чикаго», Капризов реализовал победный бросок

Гол Айкела в овертайме принес «Вегасу» победу над «Виннипегом»