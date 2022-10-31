Три очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Аризоной»

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Аризону» со счетом 3:2.

В составе гостей 3 (1+2) очка набрал Артемий Панарин, еще по шайбе забросили Алекс Лафренье и Мика Зибанежад, вратарь Игорь Шестеркин отразил 18 бросков.

После этого матча «Рейнджерс» с 12 очками занимают третье место в Восточной конференции, «Аризона» с 5 очками — на 15-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Рейнджерс» — 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Голы: Лафренье — 2 (Панарин, Миллер), 21:31 — 0:1. Крауз — 3 (бол., Гюнтер, Маччелли), 26:45 — 1:1. Бьюгстад — 1 (Келлер, Гюнтер), 31:27 — 2:1. Панарин — 5 (Фокс), 38:07 — 2:2. Зибанежад — 6 (бол., Крайдер, Панарин), 52:56 — 2:3.

Вратари: Ингрэм (59:09) — Шестеркин.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 20 (7+10+3) — 39 (15+12+12).

Наши: — - Панарин (19.57/1/+1).

31 октября. Глендейл. Gila River Arena. 4600 зрителей.