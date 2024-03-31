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НХЛ

Сегодня, 03:44

4 очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Аризону»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» на выезде обыграли «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:5.

Российский нападающий гостей Артемий Панарин набрал 4 (1+3) очка. Также у «Рейнджерс» отметился хет-триком Алексис Лафренье, по одному голу у Барклая Гудроу, Зака Джонса, Криса Крайдера и Райана Линдгрена.

У «Аризоны» забили Ник Бьюгстад, Клэйтон Келлер, Лоусон Крауз, Логан Кули и Матиас Маччелли.

«Рейнджерс» лидируют в таблице Восточной конференции НХЛ, у команды 104 очка в 74 матчах. «Аризона» идет на 13-й строчке «Запада» с 67 очками в 74 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Рейнджерс» — 5:8 (0:1, 3:2, 2:5)

Голы: Лафренье — 23 (Панарин, Линдгрен), 14:15 — 0:1. Линдгрен — 3 (Фокс, Лафренье), 21:59 — 0:2. Маччелли — 15 (Макбэйн, Доан), 26:27 — 1:2. Лафренье — 24 (Трочек, Панарин), 26:45 — 1:3. Келлер — 32 (Шмальц), 31:06 — 2:3. Бьюгстад — 21 (Шмальц), 39:18 — 3:3. Крайдер — 35 (Рословик, Линдгрен), 45:45 — 3:4. Джонс — 2 (Лафренье, Панарин), 47:16 — 3:5. Гудроу — 2 (мен.), 49:33 — 3:6. Крауз — 20 (бол., Кули, Бьюгстад), 52:21 — 4:6. Кули — 17 (Вялимяки, Маччелли), 54:26 — 5:6. Панарин — 44 (п.в., Какко), 57:35 — 5:7. Лафренье — 25 (п.в., Трочек, Фокс), 59:45 — 5:8.

Вратари: Веймелка (57:26 — 57:35, 59:40 — 59:45) — Куик.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 32 (11+11+10) — 32 (12+8+12).

Наши: — - Панарин (16.33/2/+5).

31 марта. Темпе. Mullett Arena.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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