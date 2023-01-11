«Сан-Хосе» выиграл у «Аризоны» в гостях, Барабанов сделал голевой пас

«Сан-Хосе» обыграл «Аризону» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У гостей забросили Кевин Лабанк, Нико Штурм, Мэтью Нието и Джейкоб Мегна. Российский форвард «Шаркс» Александр Барабанов сделал результативную передачу. У хозяев отличились Барретт Хейтон и Кристиан Фишер.

«Сан-Хосе» занимает 13-е место в таблице Западной конференции с 34 очками в 42 матчах. «Аризона» идет на 14-й строчке с 31 очком в 40 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Сан-Хосе» — 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

Голы: Лабанк — 10 (Гертл, Майер), 4:39 — 0:1. Хейтон — 4 (Гостисбеер, Чикран), 6:29 — 1:1. Фишер — 8 (Гостисбеер, Чикран), 16:21 — 2:1. Штурм — 10 (Бонино, Линдблом), 25:59 — 2:2. Нието — 8 (Кутюр, Барабанов), 40:09 — 2:3. Мегна — 1 (Карлссон, Лабанк), 54:10 — 2:4.

Вратари: Веймелка (57:37) — Кяхкенен.

Штраф: 9 — 13.

Броски: 27 (10+8+9) — 33 (12+11+10).

Наши: — - Барабанов (15.42/0/0).

11 января. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.