«Аризона» выиграла у «Сан-Хосе», Маччелли забросил единственную шайбу в матче

Сегодня, 07:44
«Аризона» обыграла «Сан-Хосе» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.
Единственную шайбу забросил форвард хозяев Матиас Маччелли.
«Аризона» прервала серию из четырех поражений и занимает восьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 30 очками в 29 матчах.
«Сан-Хосе» идет на 14-й строчке с 21 очком в 30 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Сан-Хосе» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Маччелли — 7 (Бьюгстад, Мозер), 34:45 — 1:0.
Вратари: Ингрэм — Кяхкенен (56:19).
Штраф: 0 — 8.
Броски: 24 (6+8+10) — 21 (9+5+7).
Наши: — - Барабанов (15.59/2/0), Охотюк (15.47/0/-1).
16 декабря. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.