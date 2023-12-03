«Аризона» победила «Сент-Луис» и продлила победную серию

«Аризона» переиграла «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Койотс» одержали четвертую победу подряд.

Российские игроки «Блюз» Павел Бучневич, Алексей Торопченко и Никита Александров результативными действиями не отметились.

«Аризона» набрала 26 очков и поднялась на 7-е место в Западаной конференции. «Сент-Луис» идет на 8-й строчке — 25 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Сент-Луис» — 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Голы: Карконе — 11 (Керфут), 0:40 — 1:0. Шмальц — 7 (бол., Керфут, Келлер), 15:49 — 2:0. Маччелли — 5 (Крауз, Кессельринг), 19:22 — 3:0. Саад — 5 (Сундквист, Ледди), 49:35 — 3:1. Керфут — 2 (п.в., Крауз), 58:45 — 4:1.

Вратари: Ингрэм — Хофер (56:02 — 58:45).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 22 (9+7+6) — 32 (3+15+14).

Наши: — - Александров (8.23/0/0), Бучневич (19.54/0/-2), Торопченко (9.36/1/0).

3 декабря. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.