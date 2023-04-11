«Сиэтл» обыграл «Аризону», Просветов отразил 32 броска

Сегодня, 07:28
«Сиэтл» на выезде обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
Голами в составе «Кракен» отметились Оливер Бьоркстранд, Джастин Шульц, Мэтти Бенирс и Джаред Макканн. За «Койотс» забил Джек Макбэйн.
Российский вратарь «Аризоны» Иван Просветов отразил 32 броска из 36.
После этого матча «Аризона» с 69 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Сиэтл» со 100 очками — на седьмой строчке.
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«Аризона» — «Сиэтл» — 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
Голы: Макбэйн — 12 (О`Брайен), 9:22 — 1:0. Бьоркстранд — 20 (бол., Веннберг, Толванен), 23:12 — 1:1. Шульц — 7, 34:56 — 1:2. Бенайерс — 24 (Маккэн, Борген), 36:10 — 1:3. Маккэн — 40 (бол., Шульц), 54:39 — 1:4.
Вратари: Просветов — Грубауэр (Даккорд, 58:44).
Штраф: 15 — 15.
Броски: 23 (8+7+8) — 37 (11+15+11).
Наши: — - -.
11 апреля. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.