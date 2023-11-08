«Аризона» по буллитам победила «Сиэтл»

«Аризона» дома по буллитам обыграла «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У «Койотис» отметились Матиас Маччелли и Клейтон Келлер (дубль). У «Кракен» шайбы забросили Эли Толванен, Джастин Шульц и Джейден Шварц.

Победный буллит реализовал Ник Бьюгстад.

«Аризона» с 13 очками занимает 8-е место в таблице «Запада». «Сиэтл» с 11 очками — на 11-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Сиэтл» — 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Толванен — 3 (Гурд, Олексяк), 0:40 — 0:1. Маччелли — 2 (Бьюгстад, Дермотт), 6:07 — 1:1. Хейтон — 1 (бол., Келлер, Шмальц), 23:59 — 2:1. Шульц — 2 (Бенайерс, Эберле), 24:57 — 2:2. Шварц — 6 (бол., Бенайерс, Толванен), 41:16 — 2:3. Келлер — 5 (бол., Шмальц, Дурзи), 41:58 — 3:3.

Победный буллит: Бьюгстад.

Вратари: Ингрэм — Даккорд.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 28 (8+10+7+3) — 38 (12+10+14+2).

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8 ноября. Темпе. Mullett Arena.