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НХЛ

Сегодня, 07:29

«Тампа» уступила «Аризоне», у Кучерова результативная передача

Сергей Разин
корреспондент
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«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Аризоне» со счетом 1:3.

В составе «Лайтнинг» гол с передачи Никиты Кучерова забил Брэйден Пойнт, у «Койотс» дубль оформил Майкл Какроне, еще одну шайбу забросил Трэвис Бойд.

После этого матча «Тампа» с 25 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Аризона» с 22 очками — на девятой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Тампа-Бэй» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Карконе — 8 (Кессельринг, Керфут), 3:21 — 1:0. Бойд — 1 (Браун, Ингрэм), 25:42 — 2:0. Пойнт — 12 (Кучеров, Хагель), 35:22 — 2:1. Карконе — 9 (Зукер, Керфут), 47:22 — 3:1.

Вратари: Ингрэм — Йоханссон (58:29).

Штраф: 9 — 9.

Броски: 25 (8+7+10) — 32 (8+12+12).

Наши: — - Кучеров (22.53/5/0), Сергачев (23.37/3/-1).

29 ноября. Глендейл. Gila River Arena.

НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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