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НХЛ

Сегодня, 07:36

«Аризона» одержала победу над «Торонто»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Аризона» выиграла у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Койотс» одержали третью победу подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Торонто» — 6:3 (1:2, 1:1, 4:0)

Голы: Бьюгстад — 8, 0:46 — 1:0. Хольмберг — 3 (бол., Тимминс, Энгвалль), 9:02 — 1:1. Ярнкрок — 8 (бол., Тимминс, Райлли), 12:33 — 1:2. Чикран — 4 (бол., Ритчи, Гостисбеер), 26:52 — 2:2. Керфут — 6 (Джиордано, Холл), 31:19 — 2:3. Мозер — 5 (бол., Вялимяки, Хейтон), 44:40 — 3:3. Макбэйн — 5 (Крауз, Бьюгстад), 53:43 — 4:3. Макбэйн — 6 (п.в., Хейтон), 57:38 — 5:3. Хейтон — 2 (п.в.), 59:11 — 6:3.

Вратари: Веймелка — Мюррей (57:23 — 57:38, 58:17 — 59:11).

Штраф: 11 — 13.

Броски: 23 (2+9+12) — 32 (13+9+10).

30 декабря. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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