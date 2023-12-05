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НХЛ

Сегодня, 08:15

«Аризона» в пяти матчах подряд обыграла 5 последних чемпионов НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Аризона».
Фото USA Today Sports
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«Аризона» одержала пятую победу подряд, обыграв «Вашингтон» со счетом 6:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее «Койотс» победили Вегас (2:0), «Тампу» (3:1), «Колорадо» (4:3 ОТ) и «Сент-Луис» (4:1). Таким образом, «Аризона» в пяти матчах подряд обыграла пять последних чемпионов НХЛ.

«Кэпиталз» брали Кубок Стэнли в сезоне-2017/18, «Блюз» — в 2019 году, «Лайтнинг» — в 2020 и 2021, «Блю Джэкетс» — в 2022, а «Голден Найтс» являются действующими победителями.

«Аризона» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 28 очков в 24 матчах. Команда 8 декабря сыграет с «Филадельфией».

НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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