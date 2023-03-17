«Аризона» обыграла «Ванкувер». Просветов сделал 29 сэйвов

«Аризона» на своем льду обыграла «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Кэнакс» потерпели первое поражение после серии из пяти побед.

Российский голкипер «Койотс» Иван Просветов отразил 29 из 31 бросков по своим воротам.

«Аризона» набрала 63 очка и сравнялась с «Ванкувером». Команды занимают 13-е и 12-е места в Западной конференции соответственно.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Ванкувер» — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Кузьменко — 34 (Бовилье, Петтерссон), 5:14 — 0:1. Бойд — 13 (О`Брайен), 19:30 — 1:1. Бойд — 14 (бол., Келлер, Хейтон), 32:44 — 2:1. Крауз — 22 (бол., Седерстрем, Маччелли), 41:19 — 3:1. Петтерссон — 31 (Бовилье, Гарлэнд), 51:41 — 3:2.

Вратари: Просветов — Демко.

Штраф: 20 — 6.

Броски: 27 (10+13+4) — 31 (10+11+10).

Наши: — - Кравцов (12.39/1/0), Кузьменко (20.14/1/0), Подколзин (10.02/0/0).

17 марта. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.