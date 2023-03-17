0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:34

«Аризона» обыграла «Ванкувер». Просветов сделал 29 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Аризона» на своем льду обыграла «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Кэнакс» потерпели первое поражение после серии из пяти побед.

Российский голкипер «Койотс» Иван Просветов отразил 29 из 31 бросков по своим воротам.

«Аризона» набрала 63 очка и сравнялась с «Ванкувером». Команды занимают 13-е и 12-е места в Западной конференции соответственно.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Ванкувер» — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Кузьменко — 34 (Бовилье, Петтерссон), 5:14 — 0:1. Бойд — 13 (О`Брайен), 19:30 — 1:1. Бойд — 14 (бол., Келлер, Хейтон), 32:44 — 2:1. Крауз — 22 (бол., Седерстрем, Маччелли), 41:19 — 3:1. Петтерссон — 31 (Бовилье, Гарлэнд), 51:41 — 3:2.

Вратари: Просветов — Демко.

Штраф: 20 — 6.

Броски: 27 (10+13+4) — 31 (10+11+10).

Наши: — - Кравцов (12.39/1/0), Кузьменко (20.14/1/0), Подколзин (10.02/0/0).

17 марта. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Ванкувер Кэнакс
Александр Просветов
0
Читайте также
«Не мог подняться по лестнице без помощи жены». Звездный пловец стал жертвой редкого заболевания
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
Ройзман арестован на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях
Блогеру Лерчек предъявили обвинение в отмывании средств в особо крупном размере
Пять человек погибли в ДТП с тремя автомобилями в Подмосковье
Асад назвал условие для участия сирийских добровольцев в СВО
Популярное видео
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кросби вышел на второе место в истории НХЛ по сезонам с показателем минимум одно очко за матч

Просветов признан второй звездой матча «Аризона» — «Ванкувер»