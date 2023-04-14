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НХЛ

Сегодня, 07:36

«Ванкувер» в овертайме обыграл «Аризону», Гарлэнд оформил хет-трик

Сергей Разин
корреспондент
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«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Аризону» со счетом 5:4.

В составе «Кэнакс» хет-трик оформил Конор Гарлэнд, еще по голу забили Элиас Петтерссон и Джей Ти Миллер. У «Койотс» дубль оформил Лиэм О'Брайен, еще по шайбе забросили Трэвис Бойд и Ник Шмалц.

По итогам регулярного чемпионата «Ванкувер» с 83 очками занял 11-е место в Западной конференции, «Аризона» с 70 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Ванкувер» — 4:5 ОТ (2:4, 1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Петтерссон — 39 (Хьюз, Берроуз), 3:53 — 0:1. О`Брайен — 2 (Кессельринг, Макбэйн), 5:08 — 1:1. Гарлэнд — 15 (бол., Бовилье, Кузьменко), 8:03 — 1:2. Миллер — 32 (бол., Хьюз, Ди Джузеппе), 12:21 — 1:3. Гарлэнд — 16 (Берроуз, Кузьменко), 14:16 — 1:4. Бойд — 15 (Келлер, Шмальц), 19:53 — 2:4. О`Брайен — 3 (Кессельринг), 29:54 — 3:4. Шмальц — 22 (Седерстрем, Маччелли), 56:40 — 4:4. Гарлэнд — 17 (Миллер, Хьюз), 61:19 — 4:5.

Вратари: Веймелка — Делиа.

Штраф: 15 — 13.

Броски: 28 (8+9+10+1) — 24 (16+1+6+1).

Наши: — - Кузьменко (16.39/1/+1).

14 апреля. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.

НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Ванкувер Кэнакс
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