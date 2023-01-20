«Вашингтон» переиграл «Аризону». Кузнецов и Орлов набрали по два очка

Кузнецов и Орлов набрали по два очка в победном матче «Вашингтона» с «Аризоной»

«Вашингтон» выиграл у «Аризоны» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов сделал две голевые передачи. Его одноклубник и соотечественник Дмитрий Орлов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

«Вашингтон» набрал 56 очков и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Аризона» идет на 14-й строчке в Западной конференции — 33 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Вашингтон» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Строум — 10 (Орлов, Дженсен), 3:03 — 0:1. Милано — 8 (Уилсон, Бэкстрем), 37:32 — 0:2. Уилсон — 2 (бол., Орлов, Кузнецов), 38:41 — 0:3. Строум — 11 (Кузнецов, Юханссон), 48:41 — 0:4.

Вратари: Веймелка — Кемпер.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 26 (7+7+12) — 34 (7+13+14).

Наши: — - Алексеев (15.14/0/+1), Кузнецов (15.57/3/+1), Овечкин (17.54/2/+1), Орлов (21.17/2/+1).

20 января. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.