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Сегодня, 04:30

«Аризона» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (онлайн бесплатно)

«Аризона» сыграет с «Вашингтоном» в регулярном чемпионате НХЛ 5 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Овечкин (ХК «Вашингтон»).
Фото Global Look Press
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«Аризона» сыграет с «Вашингтоном» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 5 декабря. Матч пройдет на ледовой арене «Mullett-Арена» в Темпе, штат Аризона (США). Начало — в 5.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Аризона» — «Вашингтон» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. В прямом эфире бесплатно матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Койотс» набрал 26 очков и занимает 7-е место в Западной конференции. «Кэпиталз» с 26 баллами располагаются на 7-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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