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НХЛ

Сегодня, 07:49

«Вегас» проиграл «Аризоне». Дорофеев набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Аризона» на своем льду выиграла у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4. «Койотс» прервали трехматчевую победную серию «Голден Найтс».

Российский нападающий гостей Павел Дорофеев отметился одной голевой передачей.

«Вегас» с 92 очками идет на 7-й строчке в Западной конференции. «Аризона» занимает 13-е место — 69 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Вегас» — 7:4 (0:0, 1:4, 6:0)

Голы: Керфут — 12 (Кессельринг), 26:17 — 1:0. Айкел — 27 (Макнэбб, Теодор), 27:39 — 1:1. Карлссон — 27 (Бриссон, Теодор), 31:08 — 1:2. Манта — 23 (Карлссон, Дорофеев), 34:37 — 1:3. Стивенсон — 16 (Коттер, Уайтклауд), 38:08 — 1:4. Доан — 3 (Макбэйн, Маччелли), 48:19 — 2:4. Бьюгстад — 22 (Келлер, Шмальц), 49:16 — 3:4. Карконе — 20 (О`Брайен), 49:26 — 4:4. Карконе — 21 (Керфут, Дермотт), 54:47 — 5:4. Браун — 2 (Келлер, Шмальц), 55:48 — 6:4. Кули — 18 (п.в., Крауз, Гюнтер), 57:25 — 7:4.

Вратари: Веймелка — Томпсон (57:19 — 57:25).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 32 (14+8+10) — 24 (3+16+5).

Наши: — - Барбашев (18.48/0/-1), Дорофеев (12.27/2/-1).

6 апреля. Темпе. Mullett Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Вегас Голден Найтс
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