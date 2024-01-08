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Сегодня, 06:08

Гол Наместникова помог «Виннипегу» обыграть" Аризону

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Виннипег» на выезде одержал победу над «Аризоной» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Голом за гостей отметился российский нападающий Владислав Наместников. Также за «Виннипег» отличились Николай Элерс, Коул Перфетти, Марк Шайфли (дубль) и Адам Лаури.

Шайбы хозяев на счету Ника Шмальца и Дилана Гюнтера.

«Виннипег» (56 очков) после 39 матчей лидирует в Западной конференции НХЛ. Команда одержала шестую победу подряд.

«Аризона» (40) после 38 игр идет на 11-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Виннипег» — 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)

Голы: Наместников — 5, 17:16 — 0:1. Элерс — 14 (Самберг, Шмидт), 23:53 — 0:2. Шмальц — 12 (Келлер, Дермотт), 28:10 — 1:2. Перфетти — 12, 34:04 — 1:3. Шайфли — 13 (Элерс), 45:11 — 1:4. Гюнтер — 1, 52:33 — 2:4. Шайфли — 14 (п.в., Виларди), 58:08 — 2:5. Лаури — 8 (Нидеррайтер, Эпплтон), 59:11 — 2:6.

Вратари: Веймелка (57:37 — 58:08) — Хеллибак (33:31 — 34:04).

Штраф: 13 — 9.

Броски: 17 (4+5+8) — 36 (14+12+10).

Наши: — - Наместников (14.44/1/0).

8 января. Темпе. Mullett Arena.

Владислав Наместников
Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Виннипег Джетс
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