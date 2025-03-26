Тренер «Виннипега» о голе Овечкина: «Рад, что он приближается к рекорду»

Главный тренер «Виннипег Джетс» Скотт Арниел после овертайм-победы над «Вашингтоном» (3:2) прокомментировал гол Александра Овечкина, который стал для россиянина 889-м в карьере НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки (894) теперь осталось 5 шайб.

«Я рад, что он забил гол... точнее, что приблизился к своей цели. Но, конечно, не рад, что это произошло в ворота нашей команды. Ему осталось совсем немного. Мы хорошо справились с задачей — большую часть матча ограничивали его, даже в большинстве не давали развернуться. Но ему не нужно много времени и пространства, чтобы поразить ворота.

В итоге мы взяли два очка. Что есть, то есть. Честно, я надеялся закрыть матч при счете 2:1», — приводит слова Арниела пресс-служба НХЛ.

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В текущем сезоне НХЛ Овечкин набрал 60 (36+24) очков в 55 играх.

«Виннипег» набрал 102 очка в 72 матчах и лидирует в Западной конференции. «Вашингтон» идет первым в Восточной конференции — 103 очка в 71 игре.